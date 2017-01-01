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Kartepe Belediyesi Kitap Fuarını renklendirdi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Bu yıl 9. kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı'nda, Kartepe Belediyesi'nin standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

13-21 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak Kitap Fuarı yayınevleri, sahaflar ve sivil toplum kuruluşlarını Kocaeli halkı ile buluşturmaya devam ediyor. Kitap Fuarı'nda ilçenin tanıtımını üstlenen Kartepe Belediyesi, C Salonu'ndaki 48 No'lu stantta, ilçenin tarihi ve kültürel güzelliklerini hazırladıkları yayınlar ile fuar ziyaretçilerine tanıtıyor. Yıl boyunca ilçe genelinde düzenlediği farkındalık programlarıyla "Kartepe Okuyor" diyen kitap dostu Kartepe Belediyesinin görevlileri, ziyaretçilerine belediye yayınları hakkında bilgi vererek Eşme ayvasından yapılan ayva cezeryesi ikram etti. Fuarda turizm değerleri ile ön plana çıkan Kartepe'yi ziyaretçilere tanıtan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri, "Kartepe'de aradığınız her şey var" diyerek, doğal güzelliklerle farklı bir gün yaşamak isteyen herkesi ilçeye davet ettiler.

Fuarın ilk günü görkemli bir açılışa sahne olurken açılışın ardından stantları gezen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Kartepe Belediyesi standına konuk oldu. Burada görevlilerle kısa bir süre sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in turizm ve ilçe tanıtımı için çalışmaları takdir ettiğini dile getirdi.

Açılışa katılamayan Başkan Üzülmez, ikinci gününde fuarı ziyaret ederek, bütün stantları tek tek dolaştı. Başkan Üzülmez, stant yetkililerine verimli ve bereketli bir fuar dönemi geçirmelerini diledi. Başkan Üzülmez, "Büyükşehir Belediyemizin dokuzuncusunu düzenlediği kitap fuarı, ziyaretçi sayısıyla, katılan yazarların zenginliği ve çeşitliliği ile ülkemizde marka olmuş, Kocaeli'ye değer katan bir büyük ve faydalı bir organizasyon. Kocaeli'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayan bu organizasyon için Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan kısa sürede çocukların beğenisini kazanan Kartepe Belediyesi çocuk dergisi Karcan'ın maskotu da fuarda yerini aldı. Karcan maskotu, çocuk hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

(GY-Y)



17.05.2017 11:01:46 TSI

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