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Cezaevi personeli LÖSAM'da

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:04
Cezaevi personeli LÖSAM'da
Cezaevi personeli LÖSAM'da

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Personeli ile birlikte Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği(LÖSAM)'ni ziyaret eden Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Günay Başar, "Belki kurumumuz toplumda diğer kurumlardan farklı değerlendirilebilir. Ancak bizler beraber yaşıyor ve diğer kurumlarımız gibi bir kamu hizmeti sunuyoruz" dedi.
Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli ilik nakli olan ailelerin kaldığı LÖSAM misafirhanesini ziyaret etti. Ziyarete Cezaevi Müdürü Günay Başar ve kurum personelleri katıldı.
Cezaevi Müdürü Günay Başar yaptığı konuşmada, "Belki kurumumuz toplumda diğer kurumlardan farklı değerlendirilebilir. Ancak bizler beraber yaşıyor ve diğer kurumlarımız gibi bir kamu hizmeti sunuyoruz. Sosyal yaşamın gereği olarak geçtiğimiz günlerde yaşlılarımızı, bugünde lösemili çocuklar ve ailelerin kaldığı LÖSAM Misafirhanesini ziyaret ettik. Lösemiyle mücadelede hepimizin sorumlulukları olduğu bilinciyle tüm personelimizle üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin çabası içindeyiz. Bugün Samsun'da lösemili çocuklar adına yapılanları, Samsun'daki tablonun ne olduğu ve toplumsal beklentiler konusunda bilgilendirildik. İnsani konulardaki hassasiyeti ve duyarlılıklarından dolayı tüm personelime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cezaevi personelini ağırlayan LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Öztürk, "Hayatta bazen istenmedik misafirler kapımızı çalıyor. Hastalıklar da bunlardan. Dolayısıyla her birey yaşadığı süreç içinde her an benzer mücadelelere aday durumdadır. Toplumsal sorumlulukta da herkesin bu mücadelede mutlak üzerine düşeni yapması gerekiyor. Kurumsal kimlik olarak diğer kurumlarımızdan hiçbir farkı olmayan cezaevi personelinin anlamlı ziyareti de bu farkındalığın bir gereği. Sosyal bir varlık olurken, beraber yaşamanın gereğini yapmak için bu ziyareti gerçekleştiren, bizlerden detaylı bilgi almak için buralara kadar gelen Sayın Müdürümüz Günay Başar nezdinde tüm personeline çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Ziyaret hediye takdimi ile sona erdi.
(SAM-SLH-Y)

17.05.2017 11:04:37 TSI
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