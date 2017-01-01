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Halkoyunlarında Hakkari rüzgarı



(Fotoğraflı)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA) - Türkiye Halkoyunları Federasyonu tarafından Van'da düzenlenen yarışmada Hakkari rüzgarı esti.

Türkiye Halkoyunları Federasyonu tarafından Van'da düzenlenen yarışmaya 6 ilden toplam 26 ekip katıldı. Yarışmada gençler ve büyükler kategorisinde yarışan Hakkari Lisesi Spor Kulübü ile Ters Lale Spor Kulübü birincilik elde ederek Türkiye şampiyonasında Hakkari'yi temsil etmeye hak kazandı.

Halkoyunları Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, elde ettikleri iki birinciliğin tüm Hakkari'nin başarısı olduğunu ifade ederek, desteklerini esirgemeyen Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'a teşekkür etti.

Ters Lale Spor Kulübü Halkoyunları Eğitmeni Ümit Kaya ise, Van ilinde düzenlenen Halkoyunları Bölge Finalinde gençler ve büyükler kategorisinde iki birincilik aldıklarını belirterek, Türkiye şampiyonasında Hakkari'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

(MK-MSA-Y)



17.05.2017 11:05:19 TSI

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