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Peynirciler Çarşısında denetim

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:06
Peynirciler Çarşısında denetim
Peynirciler Çarşısında denetim

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesince Peynirciler Çarşısında denetim yapılarak, eksiklikleri bulunan esnaflara ceza uygulandı.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Gıda Kontrol Şube Müdürlüğünce Peynirciler Çarşısında ani bir denetim gerçekleştirildi. Esnafın tezgahlarında satışa sundukları peynir, cacık, çökelek, bal ve diğer gıda ürünlerinin tat, koku ve muhafaza denetimleri yapıldı. Ayrıca personel temizliği, genel temizlik ve ekipman hijyeni gibi konular da ekipler tarafından titizlikle incelendi. Ekiplerin dükkanlarda ve depolama alanlarında yaptığı incelemeler sonucunda uygun şartları sağlamayan, açıkta ürün bulunduran, hijyen eksiği ve bozuk ürün bulunduran işletmelere ceza yazıldı. Zabıta ekipleri, bozuk ürünleri imha etmek üzere el koyarken, istenilen şartları tam anlamıyla yerine getiren esnaflara da teşekkür edildi.
Denetimlerin halk sağlığını koruma, esnafı bilinçlendirme, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve mevcut iş yeri standartlarının iyileştirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirten belediye yetkilileri, vatandaşın halk sağlığı açısından eksik gördüğü olumsuzlukları Alo Gıda 174 ya da Alo Zabıta 153 veya Zabıta İhbar Hattı 0530 297 53 53 kanalıyla bildirilmesini istediler.
(MSA-Y)

17.05.2017 11:06:03 TSI
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