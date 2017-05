YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Süleyman Kamçı:

Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün gerçekleştirdiği Aile Haftası etkinlikleri kapsamında, 40 yılın üzerinde evli kalan çiftler Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.



53 yıllık evli çiftler Burhan ve Şerife Karamustafaoğlu ile 48 yıllık evli çiftler Nurettin ve Saniye Koç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer'le birlikte Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.



Ailelere hediyelerini takdim eden Vali Süleyman Kamçı, "Aile bildiğiniz gibi bizim toplumumuzda en kutsal kurumlardan biri. Ebeveynler için çocuklar her zaman çocuktur. Çocuklarına hayatının her anında kol kanat geren aile, çocuk için her şeyden önce bir okul. Çocuk ne alıyorsa o küçük yaşta ailesinden alıyor. O anlamda aile bütün toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzda da kutsal bir kurum" diye konuştu. Vali Süleyman Kamçı, çiftlere sağlıklı uzun ömürler diledi.

Ziyaretçilerden Burhan Karamustafaoğlu, 53 yıldır evli kalmalarının sırrını anlattı. Burhan Karamustafaoğlu, "Geride bıraktığımız 53 yılda acı ve tatlı bir çok anımız oldu. Evliliğimizi bu kadar uzun yıllar sürdürmemizin sırrı ikimizin de iyi birer tamirci olmasından geçiyor. Kırılan bir vazo tamir edilmez, eskisi gibi olmaz ama kırılan kalp tamir edilebilir. Bunun da yolu özür dilemekten geçer" dedi.



Ziyaret sohbet ve temennilerin ardından sona erdi.

17.05.2017 11:07:13 TSI

