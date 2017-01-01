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Romanya'dan gelen belediye başkanına kına gecesi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin konukları arasında yer alan Romanya'nın Braila Belediye Başkanı Viorel Dragomir ve eşi Cosmina Dragomir'e sürpriz kına gecesi düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey şenliklere katılan konuklara Türk geleneklerini yaşattı.

Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'ne katılan Nilüfer Belediyesi'nin kardeş kent heyetleri, gündüz müsabakalarda yer alırken, akşamları da düzenlenen etkinliklerde hem dostlukları pekiştiriyor hem de Türk kültürünü tanıyorlar. Nilüfer Belediyesi, Türk geleneklerini tanımaları için kardeş kent heyetleri için kına gecesi düzenledi.

Nilüfer Belediyesi'nin Misi Kamp Karavan Tesisleri'nde Nilüfer Halk Dansları Topluluğu tarafından canlandırılan kına gecesi konuklar için büyük sürpriz oldu. Kına gecesinde Romanya'dan gelen Braila Belediye Başkanı Viorel Dragomir damat, eşi Cosmina Dragomir'in de gelin oldu. Damat ve gelinin yöresel kıyafetler giydiği kına gecesinde, gelin tarafını Seden Bozbey temsil ederken, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de damat tarafını temsilen sağdıç oldu.

Kına gecesi damat ve gelinin, çiftlerin oluşturduğu koridordan davul zurna eşliğinde geçmesiyle başladı. Damat tıraşının yapıldığı kınada, ustura kesmeyince sağdıç olan Başkan Bozbey devreye girerek berbere bahşiş verdi. Kınada gelenek gereği gelin de ağlatıldı. Türk kına gecesinin tüm ayrıntıları ile canlandırıldığı gecede yabancı konuklar da Türk geleneklerini öğrenmeye çalıştı.

Damat halayının, çiftetellinin, Ankara havasının oynandığı gecede, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kına gecesi için damat olan Braila Belediye Başkanı Viorel Dragomir'in eline, Başkan Bozbey'in eşi Seden Bozbey de gelin olan Cosmina Dragomir'in eline kına yaktı.

Kınanın yakılmasının ardından Braila Belediye Başkanı Viorel Dragomir ve eşi Cosmina Dragomir kendileri için özel hazırlanan koltukta oturdu. Bu sırada yine bir kına geleneği olarak Başkan Mustafa Bozbey damada lokum yedirdi. Konukların da ısrarıyla Bozbey'ın tam 10 lokum yedirdiği damat zor anlar yaşadı.

Türk konuklar kına gecelerinin geleneği çerçevesinde damadın ayakkabısını da aldı. Braila Belediye Başkanı Viorel Dragomir bahşiş vererek ayakkabısını geri alabildi. Kına gecesi gelin ve damadın elma atmasıyla tamamlandı. Türk kına gecesinin bütün geleneklerinin yaşatıldığı gece, konukların hep birlikte halay çekmesiyle renklendi.

Braila Belediye Başkanı Viorel Dragomir, Türk kültürünü tanımaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Dragomir , "Kına gecesinde eşimle birlikte çok keyif aldık, onure olduk. Biz aynı şekilde bu geleneği Romanya'da da canlandırmak istiyoruz. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nu ülkemize davet ederek bu güzel geleneğinizi Romanya halkına da tanıtmalarını istiyoruz" dedi. ,

(SD-



17.05.2017 11:09:06 TSI

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