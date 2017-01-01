Aydın 19 Mayıs'ta etkinliğe doyacak
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde birbirinden güzel etkinlikler düzenliyor. 18-19-20 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kent Meydanında 19 Mayıs şenliği gerçekleştirilecek.
Etkinlikler 18 Mayıs'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Turnuvası ile başlıyor. Birbirinden heyecanlı maçlar Aydınlıları bekliyor. 19 Mayıs Cuma günü Atatürk Kent Meydanında saat 21.00'de Emre Aydın unutulmaz şarkılarını Aydınlılar için söyleyecek.
20-21 Mayıs tarihlerinde ise gün boyunca Aydınlıları eğlence dünyasına götürecek. Atatürk Kent Meydanında farklı noktalarda 10.00-19.00 saatleri arası farklı şişme oyun parkları, canlı langırt, rodeo, langırt, boks makinası, şişme sumo güreşi, zıpla yapış, gladyatör, 4 lü salto trombolin, 7 metrelik profesyonel tırmanma duvarı, dj performans gün boyu, amatör müzisyenlerin sahne performansları, limbo dansı, zumba workshop, ödüllü halat çekme yarışı, ödüllü tırmanma yarışları, helyum etkinliği, ödüllü karaoke yarışması, davul ritim Şhow, oyunları ile günün sonunda, Konservatuvar Müzik Şenliği Aydınlılara keyifli dakikalar yaşatacak.
(MB-Y)
17.05.2017 11:09:25 TSI
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