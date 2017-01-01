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Zile'de özel öğrenciler için eğlence programı



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde Kaymakam Adnan Tezcan tarafından down sendromlu ve otistik öğrencilere yönelik eğlence programı düzenlendi.

Zile Kaymakamlığı tarafından ilçe öğretmen evinde düzenlenen eğlenceye down sendromlu ve otistik çocuklarla birlikte aileleri de katıldı. 'Sevginiz ve gülüşünüz dünyalara bedel' projesi kapsamında İstanbul gezisine katılan özel çocuklar, gezi sonrasında gerçekleştirilen eğlence programında da doyasıya eğlendi. Birlikte yedikleri yemek sonrasında müzik eşliğinde dans eden engelli çocuklar için düzenlenen programa, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan ve Eşi Tuğba Işıldak Tezcan, İlçe Milli eğitim Müdürü Murat Küçükali ile birlikte protokol üyeleri de katıldı.

Özel öğrencilerin bir gülüşünün dünyaya değer olduğunu dile getiren Kaymakam Tezcan, "Onların gülüşüne ve mutluluğuna bir nebze olsun katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Özel İnsanlarımızın değerli aileleri, çocuklarımız ve çalışan arkadaşlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla daha önce de bir eğlence programı düzenlemiştik ve akabinde İstanbul Gezisine göndermiştik. Bugün de bu eğlence programında yeniden sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

(DEE-UY-Y-)



17.05.2017 11:10:12 TSI

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