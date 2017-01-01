"Godot'u Beklerken" izleyenleri hayran bıraktı
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ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin sahnelediği "Godot'u Beklerken" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dans Salonu'nda sergilenen tiyatronun, yazarlığını Samuel Beckett, yönetmenliğini Yrd. Doç. Ümit Aydoğdu yaptı. Bir bekleyişin içinde mahkum kalan insanları anlatan tek perdelik oyun izleyicisinden büyük beğeni topladı. Oyunun oyuncu kadrosu; Abbas Arda Çoban, Ceren Erlüle, Derya Özsoy, Eda Beril Geylek, Edibe Aysuda Dalğıç, Erol Kelleci, Fatma Zehra Durgut, Gizem Kaman, Hatice Cansu Karagöz, İdil Sönmez, Kaan Altay Köprülü, Merve Özyurt, Muhammed Çayan Karataş, Nurcan İnce, Yasmin Ergül ve Yusuf Sinan Yüğünt'den oluştu.
(MSY-
17.05.2017 11:12:50 TSI
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