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Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı sahilindeki sarı tabaka açıklaması

- " Mevsimsel geçişlerdeki polen kümeleri"



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin yüzeyinde bulunan sarı tabakanın mevsim geçişinden kaynaklanan polen kümeleri olduğunu açıkladı. Ekiplerin 12 ay boyunca deniz kirliliği denetimlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada Antalyalıların güvenle denize girebileceği ifade edildi

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Yetkilileri, Konyaaltı Sahili açıklarındaki sarı tabakayla ilgili bir açıklama yaptı. Çevre sağlığı yetkilileri tarafından yapılan incelemede deniz yüzeyinde görünen ve sintine atığı olduğu ifade edilen sarı tabakanın yapılan incelemeler sonucunda mevsimsel geçişlerde yaşanan doğa olaylarından kaynaklanan polen kümesi olduğu bildirildi. Vatandaşların güvenle denize girebileceği vurgulandı.

Denetimler 12 ay ürüyor

Açıklamada, deniz yüzeyinde olumsuz bir görüntü yaratan polenlerin tabiatın doğal sonucunda mevsimsel bir durum olduğu, polenlerin mevsimler geçişlerde rüzgarın etkisiyle denize ulaştığını, bununda yüzeysel akıntılarla kıyıya vurduğu kaydedildi. Polenlerin deniz yüzeyinde sarı bir tabaka oluşturmasının kirlilik gibi göründüğünün belirtildiği açıklamada, herhangi gemi veya deniz aracından kaynaklanan bir durum olmadığı, denizin temiz olduğu ifade edildi. Öte yandan 15 adet Mavi Bayrağa sahip dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin halkın güvenle denize girebilmesi için yaz- kış 12 ay boyunca denetlendiği de vurgulandı.



17.05.2017 11:13:32 TSI

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