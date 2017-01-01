ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Ali Çetinbaş: Kongreye, Kütahya teşkilatları olarak yoğun bir katılımla iştirak edeceğiz

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:14
Başkan Ali Çetinbaş: Kongreye, Kütahya teşkilatları olarak yoğun bir katılımla iştirak edeceğiz
Başkan Ali Çetinbaş: Kongreye, Kütahya teşkilatları olarak yoğun bir katılımla iştirak edeceğiz

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan 3. Olağanüstü Büyük Kongre'ye, Kütahya teşkilatları olarak, yoğun bir katılımla iştirak edeceklerini ifade etti.
Kütahyalılar'ın, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halkoylamasına güçlü bir destek verdiğini belirten Başkan Çetinbaş, "21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Arena Spor Salonunda yapılacak olan AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresine Kütahya Teşkilatları olarak yoğun bir katılımla iştirak edeceğiz. 16 Nisan referandumu neticesinde milletimizin onayladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre tekrar kurucusu olduğu partisine, AK Partiye üye olan, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğon bu olağanüstü kongre ile 'yuvama, sevdama, aşkıma dönüyorum' diyerek sevgi dolu hisleri ile vurguladığı milletin partisi AK Partinin başına geçiyor tekrar genel başkanımız oluyor.Bizler AK Parti Kütahya Teşkilatları olarak bu coşkuya bu bayrama ve tarihi güne tanık olacağız, hep birlikte büyük değişime ve yeni atılım dönemine, ortak olacağız. Şimdiden bu büyük değişimin heyecanını ve coşkusunu gönülden yaşıyoruz. Cenab-ı Allah'tan bu yeni dönemin ülkemiz, milletimiz, Kütahya'mız ve AK Parti Teşkilatları için hayırlı olmasını diliyor, her zaman sağlam bir irade ile kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve arkasında olan Kütahyalılar ve Kütahya Teşkilatları olarak bundan sonra da aynı inanç ve azimle durmak yok yola daha güçlü bir şekilde devam diyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE)

17.05.2017 11:14:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kursiyerler, ürünlerini sergiledi
YEREL

KURSİYERLER, ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ
Pazarlar'da öğrenciler arası satranç turnuvası
YEREL

PAZARLAR'DA ÖĞRENCİLER ARASI SATRANÇ TURNUVASI
Lise öğrencilerine sigaranın zararları ve KKKA hastalığı anlatıldı
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİNE SİGARANIN ZARARLARI VE KKKA HASTALIĞI ANLATILDI
Pazarlar'da masa futbolu turnuvası
YEREL

PAZARLAR'DA MASA FUTBOLU TURNUVASI
Başkan Ahmet Atam'dan Tuğgeneral Tatkan'a 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

BAŞKAN AHMET ATAM'DAN TUĞGENERAL TATKAN'A 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Turizm öğrencileri staj için Viyana'da
YEREL

TURİZM ÖĞRENCİLERİ STAJ İÇİN VİYANA'DA
Simav'da sıcak asfalt çalışması
YEREL

SİMAV'DA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
Pazarlar'da güreş turnuvası
YEREL

PAZARLAR'DA GÜREŞ TURNUVASI
Kütahya'ya damızlık manda yetiştiriciliği desteği
YEREL

KÜTAHYA'YA DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEĞİ
Domaniç'te öğrencilere mangal partisi
YEREL

DOMANİÇ'TE ÖĞRENCİLERE MANGAL PARTİSİ
Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi özel öğrencileri misafir etti
YEREL

HİSARCIK 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ ÖZEL ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETTİ
Kütahya'da &quot;Hekim Sinanlar Yarışıyor&quot; bilgi yarışması
YEREL

KÜTAHYA'DA "HEKİM SİNANLAR YARIŞIYOR" BİLGİ YARIŞMASI
Çavdarhisar'da 16 takımın katıldığı futbol turnuvası başladı
YEREL

ÇAVDARHİSAR'DA 16 TAKIMIN KATILDIĞI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
Şaphane Meslek Yüksekokulunda 'Bankacılık Mesleği' konulu seminer
YEREL

ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULUNDA 'BANKACILIK MESLEĞİ' KONULU SEMİNER
Anaokulu öğrencilerinden sergi
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN SERGİ
Pazarlar'da masa tenisi turnuvası sona erdi
YEREL

PAZARLAR'DA MASA TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ
Başarılı öğrencilere langırt oynama ödülü
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE LANGIRT OYNAMA ÖDÜLÜ
Kur'an- ı Kerim'i güzel okuma yarışması gerçekleşti
YEREL

KUR'AN- I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİ
Emet'te Refleksoloji masajına ilgi
YEREL

EMET'TE REFLEKSOLOJİ MASAJINA İLGİ
Hayrat İnsani Yardım Derneği, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti
YEREL

HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ, İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ
Din görevlilerine kiraz sineği ile mücadele anlatıldı
YEREL

DİN GÖREVLİLERİNE KİRAZ SİNEĞİ İLE MÜCADELE ANLATILDI
Simav Fen Lisesinden 20 TUBİTAK projesi
YEREL

SİMAV FEN LİSESİNDEN 20 TUBİTAK PROJESİ
Emet Müftülüğünden kitap şenliği
YEREL

EMET MÜFTÜLÜĞÜNDEN KİTAP ŞENLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
YAŞAM

1800'LERİN KORKUNÇ AKIL HASTANELERİ

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...
  • 4 Sadece onda var! İşte şampiyonun otomobili