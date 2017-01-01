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Başkan Ali Çetinbaş: Kongreye, Kütahya teşkilatları olarak yoğun bir katılımla iştirak edeceğiz



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Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan 3. Olağanüstü Büyük Kongre'ye, Kütahya teşkilatları olarak, yoğun bir katılımla iştirak edeceklerini ifade etti.

Kütahyalılar'ın, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halkoylamasına güçlü bir destek verdiğini belirten Başkan Çetinbaş, "21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Arena Spor Salonunda yapılacak olan AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresine Kütahya Teşkilatları olarak yoğun bir katılımla iştirak edeceğiz. 16 Nisan referandumu neticesinde milletimizin onayladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre tekrar kurucusu olduğu partisine, AK Partiye üye olan, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğon bu olağanüstü kongre ile 'yuvama, sevdama, aşkıma dönüyorum' diyerek sevgi dolu hisleri ile vurguladığı milletin partisi AK Partinin başına geçiyor tekrar genel başkanımız oluyor.Bizler AK Parti Kütahya Teşkilatları olarak bu coşkuya bu bayrama ve tarihi güne tanık olacağız, hep birlikte büyük değişime ve yeni atılım dönemine, ortak olacağız. Şimdiden bu büyük değişimin heyecanını ve coşkusunu gönülden yaşıyoruz. Cenab-ı Allah'tan bu yeni dönemin ülkemiz, milletimiz, Kütahya'mız ve AK Parti Teşkilatları için hayırlı olmasını diliyor, her zaman sağlam bir irade ile kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve arkasında olan Kütahyalılar ve Kütahya Teşkilatları olarak bundan sonra da aynı inanç ve azimle durmak yok yola daha güçlü bir şekilde devam diyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE)



17.05.2017 11:14:45 TSI

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