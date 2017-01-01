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Süleymanpaşa Belediyesi Müzik Teknolojileri Müzesi açılıyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, 3 yıllık süreçte şehre getirdiği birçok yeniliğe bir yenisini daha ekleyerek Müzik Teknolojileri Müzesi açıyor.

20 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokak'ta yapılacak açılış öncesi İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi Öğretim Görevlisi aynı zamanda Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Müzik Teknolojileri Bölüm Başkanı Tunç Buyruklar Radyo Mutlu'nun konuğu oluyor.

Tunç Buyruklar Müzik Teknolojileri Müzesi'ni Radyo Mutlu'da anlatacak

Buyruklar, açılışı heyecanla beklenen Süleymanpaşa Belediyesi Müzik Teknolojileri Müzesinin detaylarını paylaşıp Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Dans, Müzik ve Müzik Teknolojileri Bölümlerinde yetişen donanımlı sanatçıları, müzik bilimcileri, yapımcı tasarımcıların ulusal ve uluslararası alandaki başarılarını Radyo Mutlu'da anlatacak. Çalgı yapım bibliyografyasının da detaylarının konuşulduğu program 18 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te www.radyomutlu.com adresinde yayınlanacak.

(MA-MEF-Y)



17.05.2017 11:15:51 TSI

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