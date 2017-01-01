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Burhaniye'de kara kalem sergisi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda daha önce planlanan projelerden olan Kara Kalem Resim Kursu tamamlanırken, yıl boyu hazırlanan ürünlerde sergilendi. Sergisi açılışı, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Zehra Demirkıran Kılıç, Kara Kalem Kursu öğretmeni Yasin Uruçoğlu, BUBYO Akademisyenleri ve BUBYO öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Okulun salonunda düzenlenen sergiye, öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Sergide, öğrencilerin yıl boyu yaptığı kara kalem çalışmaları sergilendi. Açılışta konuşan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, "Öncelikle bu tip kursları öğrencilerin kişisel gelişimlerinde ve boş zamanları değerlendirmelerinde çok önemli buluyorum. Burhaniye Kaymakamlığı nezdinde Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ile gerçekleştirildiğimiz bu uygulamalar artarak devam edecektir. Halk Eğitim Merkezi Müdiremiz Zehra Demirkıran Kılıç'a, kurs öğretmenimiz Yasin Uruçoğlu'na ve kursa katılan tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi. Kara kalem çalışmalardan oluşan resim sergisi final sınavları sonuna kadar açık kalacak.

(FT)



17.05.2017 11:16:17 TSI

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