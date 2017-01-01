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Kepez Belediyesi personeline kurumsal eğitim



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, personeli için, kişisel imaj yönetimi, uluslar arası sofra adabı ve kurumsal temsil konularını içeren eğitim semineri düzenledi.

Kepez Belediyesi bünyesinde farklı müdürlüklere bağlı olarak çalışan tüm personel, düzenlenen hizmet içi eğitim semineri için bir araya geldi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim seminerinde Protokol Uzmanı İhsan Ataöv konuşmacı olarak katıldı. Belediye İç Kontrol Eylem Planı Uygulamaları dahilinde gerçekleştirilen programı, belediye bünyesinde çalışan işçilerden, yönetimde yer alan bürokratlara kadar tüm personel katılım gösterdi. Birim müdürlüklerinin belediye yönetimi ile birlikte katıldıkları seminerin ilk oturumunda, temsil, kılık kıyafet, kişisel imaj yönetimi gibi konularda konuşmacı Ataöv tarafından yapılan sunum, örneklerle pekiştirildi. Sunumunda belediye personelini sahneye davet ederek uygulamalı anlatımlarda bulunan Ataöv'ün anlattığı konular, personel tarafından ilgiyle takip edildi. İzleyiciler arasında yönetiminde bulunduğu personeline eşlik eden Başkan Hakan Tütüncü de ön sıradan semineri takip etti.



Kepez Belediyesi marka haline geldi

Seminerin ilk oturumunun sona ermesinin ardından Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ve imza attığımız başarılarla marka bir kurum haline gelmiş bulunuyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı, belediye personeline teşekkür ederim. Bu eğitimler, belediyemizin vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmasının yanı sıra, sizlerin de bireysel olarak daha başarılı işlere imza atmanıza ışık tutacak nitelikte çalışmalardır" dedi.

Seminer, ikinci oturumda yine Ataöv'ün sunumuyla sofra adabı ve temsil konuları ile devam etti. Tütüncü, bu gibi eğitimleri belli aralıklarla tüm personellerinin faydalanabileceği şekilde gerçekleştirerek kurumsal imaj konusunda gerekli adımları attıklarını ve bunun da olumlu olarak hizmetlerine yansıdığını belirtti.

(SÇ-SÇ-Y)



17.05.2017 11:19:29 TSI

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