ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kepez Belediyesi personeline kurumsal eğitim

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:19
Kepez Belediyesi personeline kurumsal eğitim
Kepez Belediyesi personeline kurumsal eğitim

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, personeli için, kişisel imaj yönetimi, uluslar arası sofra adabı ve kurumsal temsil konularını içeren eğitim semineri düzenledi.
Kepez Belediyesi bünyesinde farklı müdürlüklere bağlı olarak çalışan tüm personel, düzenlenen hizmet içi eğitim semineri için bir araya geldi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim seminerinde Protokol Uzmanı İhsan Ataöv konuşmacı olarak katıldı. Belediye İç Kontrol Eylem Planı Uygulamaları dahilinde gerçekleştirilen programı, belediye bünyesinde çalışan işçilerden, yönetimde yer alan bürokratlara kadar tüm personel katılım gösterdi. Birim müdürlüklerinin belediye yönetimi ile birlikte katıldıkları seminerin ilk oturumunda, temsil, kılık kıyafet, kişisel imaj yönetimi gibi konularda konuşmacı Ataöv tarafından yapılan sunum, örneklerle pekiştirildi. Sunumunda belediye personelini sahneye davet ederek uygulamalı anlatımlarda bulunan Ataöv'ün anlattığı konular, personel tarafından ilgiyle takip edildi. İzleyiciler arasında yönetiminde bulunduğu personeline eşlik eden Başkan Hakan Tütüncü de ön sıradan semineri takip etti.

Kepez Belediyesi marka haline geldi
Seminerin ilk oturumunun sona ermesinin ardından Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ve imza attığımız başarılarla marka bir kurum haline gelmiş bulunuyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı, belediye personeline teşekkür ederim. Bu eğitimler, belediyemizin vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmasının yanı sıra, sizlerin de bireysel olarak daha başarılı işlere imza atmanıza ışık tutacak nitelikte çalışmalardır" dedi.
Seminer, ikinci oturumda yine Ataöv'ün sunumuyla sofra adabı ve temsil konuları ile devam etti. Tütüncü, bu gibi eğitimleri belli aralıklarla tüm personellerinin faydalanabileceği şekilde gerçekleştirerek kurumsal imaj konusunda gerekli adımları attıklarını ve bunun da olumlu olarak hizmetlerine yansıdığını belirtti.
(SÇ-SÇ-Y)

17.05.2017 11:19:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Meslek Liseliler ürünlerini tanıttı
YEREL

MESLEK LİSELİLER ÜRÜNLERİNİ TANITTI
Antalya Devlet Konservatuvarı 12. Uluslararası Pera Piyano yarışmasından ödüllerle döndü
YEREL

ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI 12. ULUSLARARASI PERA PİYANO YARIŞMASINDAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ
Manavgat 19 Mayıs'ta Cem Adrian ile coşacak
YEREL

MANAVGAT 19 MAYIS'TA CEM ADRİAN İLE COŞACAK
Muratpaşa Belediyesi'nden 'Geri Dönüşüm Mağazası'
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN 'GERİ DÖNÜŞÜM MAĞAZASI'
Muratpaşa Belediyesi'nin halk plajlarına Mavi Bayrak
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NİN HALK PLAJLARINA MAVİ BAYRAK
ENFEST'te anneler hayat hikayelerini paylaştı
YEREL

ENFEST'TE ANNELER HAYAT HİKAYELERİNİ PAYLAŞTI
Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı sahilindeki sarı tabaka açıklaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN KONYAALTI SAHİLİNDEKİ SARI TABAKA AÇIKLAMASI
GÜNCELLEME - Antalya'da patlama: 2 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - ANTALYA'DA PATLAMA: 2 ÖLÜ

AEDAŞ'tan öğrenciler için eğitim seferberliği
YEREL

AEDAŞ'TAN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
Yeşilbayır ve Düzlerçamı Mahallelerine kilit taşı döşeniyor
YEREL

YEŞİLBAYIR VE DÜZLERÇAMI MAHALLELERİNE KİLİT TAŞI DÖŞENİYOR
Kepez Santral'e 5 milyon Avro hibe
YEREL

KEPEZ SANTRAL'E 5 MİLYON AVRO HİBE
Madende mahsur kalan iki işçinin cesetlerine ulaşıldı
YEREL

MADENDE MAHSUR KALAN İKİ İŞÇİNİN CESETLERİNE ULAŞILDI
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması
YEREL

GÜNCELLEME 2 - ANTALYA'DA MADEN OCAĞINDA GAZ SIKIŞMASI
Antalya'da DEAŞ'tan yargılanan İsrailli hakkında karar
YEREL

ANTALYA'DA DEAŞ'TAN YARGILANAN İSRAİLLİ HAKKINDA KARAR
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
GÜNCELLEME - Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması
YEREL

GÜNCELLEME - ANTALYA'DA MADEN OCAĞINDA GAZ SIKIŞMASI
Antalya'da maden ocağında gaz sıkışması
YEREL

ANTALYA'DA MADEN OCAĞINDA GAZ SIKIŞMASI
Antalya'daki uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Antalya OSB'nin altyapısı Türk Telekom'a emanet
YEREL

ANTALYA OSB'NİN ALTYAPISI TÜRK TELEKOM'A EMANET
Başkan Uysal, ABD programını iptal etti
YEREL

BAŞKAN UYSAL, ABD PROGRAMINI İPTAL ETTİ
&quot;5. Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması&quot;
YEREL

"5. GENÇ ÇINARLAR KISA FİLM YARIŞMASI"
&quot;Almanların tatil tercihinde Antalya hala yerini koruyor&quot;
YEREL

"ALMANLARIN TATİL TERCİHİNDE ANTALYA HALA YERİNİ KORUYOR"
&quot;Antalya birçok Avrupa başkentinden daha güvenli&quot;
YEREL

"ANTALYA BİRÇOK AVRUPA BAŞKENTİNDEN DAHA GÜVENLİ"
Selfy Fest'17 Antalya'da
YEREL

SELFY FEST'17 ANTALYA'DA
EN ÇOK OKUNANLAR
1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
YAŞAM

1800'LERİN KORKUNÇ AKIL HASTANELERİ

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...
  • 4 Sadece onda var! İşte şampiyonun otomobili