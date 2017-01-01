İTSO'da verimlilik semineri
(Fotoğraflı)
Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "verimlilik" semineri düzenlendi.
Verimlilik Haftası münasebetiyle düzenlenen "Sanayi İşletmelerinde Verimlilik-Kaizen Yönetimi" konulu seminer İTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. İTSO Yönetim Kurulu üyesi Rıdvan Kocaağa, "Odamız, stratejik planlar dahilinde üyelerimizin markalaşması, kurumsallaşması ve iş alanlarına yönelik eğitimler düzenliyor. İşletmelerdeki verimliliği arttırmak ve Japon endüstrisi ve uzman tecrübelerini aktarmak maksadıyla düzenlediğimiz seminerde Verimlilik Uzmanı Rıdvan Vercan bize bilgiler aktardı" dedi.
Verimlilik Uzmanı Rıdvan Vercan, konuşmasında, sektörün meselelerini ve verimlilik konularını ele aldı.
(SB-MŞ)
17.05.2017 11:20:01 TSI
NNNN