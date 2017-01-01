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ENFEST'te anneler hayat hikayelerini paylaştı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:23
ENFEST'te anneler hayat hikayelerini paylaştı
ENFEST'te anneler hayat hikayelerini paylaştı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ENFEST kapsamında engelli anneleri hayat hikayelerini anlattı. Anneler birbirinin üzüntülerini ve mutluluklarını paylaştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ENFEST kapsamında Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi Dr. Şükran Taçoy Konferans Salonu'nda "Anneler Konuşuyor "etkinliği düzenledi. Kahvaltı etkinliği, şiir dinletisi ve resim sergisinin yer aldığı programa Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Akbulut, Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu Okul Müdürü Aytekin Çabukca katıldı.

Burada olmaktan çok mutluyuz
Sabah kahvaltı ekinliği ile başlayan program, engelli annelerinin hayat hikayeleriyle devam etti. Otizm rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Abdulgafur Yaman'ın annesi Gurbet Yaman, Diyarbakır'dan Antalya'ya uzanan mücadelesini şöyle anlattı: "Doğum gerçekleştikten 2 gün sonra bebeğim soğuk havale geçirmesi sonucu 19 gün hastanede kuvözde kaldı. 2 yaşından sonra Abdulgafur'un işitmediğinden şüphe ederek tekrar doktora götürdük. Yüzde 65 işitme kaybı olduğu söylendi. 2014 yılında Diyarbakır çocuk hastanesinde otizm tanısı kondu. Bize uygun bir okul aramaya başladık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özel Eğitim Okulu'nun bu alandaki başarısını duyduk ve 2015 yılında Antalya'ya geldik. Ben ve oğlum burada olmaktan çok mutluyuz."

Çocuklarımız birer savaşçı
"Oğlum hayata 1-0 yenik başladı ama ben onu hep sevdim ve seveceğim" diyen Hatice Eksik ise "Oğlum Kemal, doğumdan hemen sonra fenalaştı ve 11 gün yoğun bakımda kaldı. Beyni oksijensizlikten zarar görmüş. Kemal 7 aylık olduğunda oğlumun engelli olacağı kesinleşmiş oldu. Bu durumu kabullenmek başarmanın yarısıdır diye düşünüyorum. Kemal 14 yaşında bir gece tekrar fenalaştı. Şuanda pankreas, karaciğer ve böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. Çocuklarımız birer savaşçı. İnanıyorum ki her şey daha güzel olacak."

Çok mutlu bir otizmli annesiyim
12 yaşındaki Arda Çağan Tavlı'nın annesi Yelda Tavlı, Antalya'da oğlunun gösterdiği gelişimi büyük bir mutlulukla izlediğini ifade ederek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "2 buçuk yaşına gelene kadar oğlumun otizmli olduğunu bilmiyorduk. 9 ay boyunca sürekli Antalya'ya Tıp Fakültesi'ne gidip geldik ve tetkikler sonucunda oğlumun hiperaktif otizm hastası olduğunu öğrendim. Çevremizde bu konuda bize yardımcı olacak, yol gösterebilecek kimse yoktu. Oğlum 10 yaşına geldiğinde Antalya'ya taşındık. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni duyduk ve hemen gelip kayıt yaptırdık. Çağan yaz okuluna başladı, havuz ve müzik derslerinden çok keyif alıyor, kendi kendine yemek yemeyi öğrendi, arkadaşları ile uyumu çok güzel her yıl kendine yeni bir şeyler katıyor. Özel çocuklarımızın durumunu kabullenmek, ilgi, sabır ve şefkatle birlikte onları koşulsuz sevmek, anlatamadıklarını anlamaya çalışmak çok önemli. Ben çok mutlu bir otizm annesiyim" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

17.05.2017 11:23:58 TSI
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