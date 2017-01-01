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Geleneksel sanat gecesi renkli anlara sahne oldu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:24
Geleneksel sanat gecesi renkli anlara sahne oldu
Geleneksel sanat gecesi renkli anlara sahne oldu
- Gecede Şanlıurfa rüzgarı esti

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nde bulunan özel bir okul tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen 'Geleneksel Sanat Gecesi' renkli anlara sahne oldu.
Özel Körfezim Eğitim Kurumları tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen 'Geleneksel Sanat Gecesi' Sabancı Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Düzenlenen geceye Körfez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Zorlu, Özel Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, okul müdürü Eyüp Sultan Keskin, kurucular Hasan Yıldız, Naci Akçay, Kocaeli Urfalılar Dernek Başkanı Cebrail Aydın ve aileler katıldı.
Geceye gelen protokol ve aileler program öncesinde öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezdiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan gecede söz alan Azmi Cihat Hatipoğlu, "2014-2015 sezonunda 56 mezun öğrenciden 29 öğrencimiz Fen Lisesi, 2015-2016 sezonunda 48 mezun öğrenciden 25'i Fen Lisesi kazandı. Bize hiç bir zaman manevin desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür ediyorum. Bunun dışında spor alanında özellikle jimnastik ve çim hokeyi alanında birincilik bekliyoruz. Satranç alanında Türkiye birinciliği kazanan öğrencimizi de kutluyorum. Şimdiye kadar geliştirdikleri yeteneklerde, tüm öğrenci, çalışanlarımıza ailelere teşekkür ediyorum. Umutlarımız çocuklarımızın saf duygularıyla sizlerle buluşuyor" dedi.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından ve Genel Müdür Hatipoğlu'nun da meslek hayatında ilk görev yeri olan Şanlıurfa'ya halk oyunlarının yer aldığı gösteriler salondan büyük alkış aldı. Gösteri sonunda Şanlıurfa'nın tanıtımına katkılarından dolayı okula Kocaeli Şanlıurfalılar dernek Başkanı Aydın, Genel Müdür Hatipoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.
(GY-Y)

17.05.2017 11:24:01 TSI
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