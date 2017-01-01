Bağlama Kulübü, Koçarlı'da konser verdi
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri Yetişkin Bağlama Kulübü öğrencileri, Koçarlı'da Türk Halk Müziği Konseri verdi.
Koçarlı Hizmet Binası, Kültür Merkezi Konferans Salonunda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri Yetişkin Bağlama Kulübü öğrencileri Koçarlı halkına yeteneklerini sergiledi.
Şef İbrahim Yılmaz yönetimindeki,40 kişiden oluşan yetişkin bağlama öğrencileri, birbirinden güzel türkülerin çalındığı ve seslendirildiği gecede izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.
Konser bitimi Kültür Merkezleri Halk Dansları Topluluğu zeybek oyunuyla salonda bulunanları coşturdu. Koçarlılı sanatseverler sanatçının her zaman yanında olan desteklerini esirgemeyen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.
(MB-Y)
17.05.2017 11:25:20 TSI
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