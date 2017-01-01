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Çocuk oyunlarında dereceye girenlere Başkan Uysal'dan bisiklet



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde dereceye giren öğrencilere Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal bisiklet dağıttı.

50 adet bisiklet için sponsor olan Büyük Avrasya Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Burhaniye-Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası olan Doğan Çelik çocuklara bisikletleri birlikte dağıttılar. Geçtiğimiz haftalarda Burhaniye'de gerçekleşen ve ilkokul, ortaokul öğrencilerinin katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinde dereceye giren öğrencilere madalyalarını takdim ederken kazananlara bisiklet sözü veren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal sözünü yerine getirerek, bisikletleri, 4. Burhaniye-Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde çocuklara hediye etti. 50 Adet bisikletin sponsoru, Büyük Avrasya Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Burhaniye-Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Doğan Çelik ve Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal er meydanında bisikletleri çocuklara birlikte takdim ettiler. Başkan Uysal hediye edilecek 50 adet bisiklet için Güreş Ağası Doğan Çelik'e teşekkürlerini sunarken dereceye giren 50 öğrenciye bisikletler belediye görevlileri tarafından dağıtıldı.

(EME)



17.05.2017 11:28:02 TSI

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