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Muratpaşa Belediyesi'nin halk plajlarına Mavi Bayrak

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:30
Muratpaşa Belediyesi'nin halk plajlarına Mavi Bayrak
Muratpaşa Belediyesi'nin halk plajlarına Mavi Bayrak

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesinin falez halk plajları Mavi Bayrak tescili aldı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 2 yıl süren mücadelesi sonrası Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun izin ve onayıyla 'Birinci Derece Doğal SİT Alanı' statüsüne sahip falez kıyı bandında hizmete açtığı halk plajlarında Mavi Bayrak dalgalanacak.

3 plajda dalgalanacak
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında değerlendirmelerini tamamlayan Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, İnciraltı Falez Halk Plajı, Engelsiz Kafe ve Erdal İnönü Kent Parkı'nda bulunan plajlara Mavi Bayrak verilmesini kararlaştırdı.
Tertemiz suları, çevreye duyarlı tesisleri ve ziyaretçilerinin rahatı için sundukları hizmetle Mavi Bayrak'la ödüllendirilen halk plajları, 200 plajının Mavi Bayrak'la ödüllendirildiği Antalya'da bir yerel yönetimin kendi öz kaynak düzeni içinde yatırımını gerçekleştirmesiyle de dikkat çekiyor. Muratpaşa Belediyesi, bununla birlikte, falezlerden asansörle inilebilen İnciraltı Halk Plajı başta olmak üzere tüm plajlarda işletmeciliği de, hiçbir şirkete devretmeden, kendisi gerçekleştiriyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, falez halk plajlarında Mavi Bayrak'ın dalgalanacak olmasının belediyeler gibi kamu yönetimi birimlerinin doğru bir çalışmayı doğru yöntemlerle hayata geçirdiğinde nasıl başarılı olacağının en somut göstergesi olduğunu söyledi. Antalyalıların falezlerden Akdeniz'le buluştuğu plajların yapılabilmesi için yorucu bir süreç geçirdiklerini anlatan Başkan Uysal, "İlgili komisyonu ikna edebilmek için çok büyük uğraş verdik. Bölgenin 1'inci derece Doğal SİT statüsüne sahip olması komisyon üyelerinde bir çekince yarattığı bir gerçek ama biz, az önce de ifade ettiğim gibi yaptığımız işin doğruluğundan çok emindik. Falez kıyı oluşumuna en ufak bir zarar vermeden komşularımızı o eski iptidai koşulları ortadan kaldırarak Akdeniz'le buluşturduk. Ondan sonra sıra işletme anlayışımızı ve sürdürülebilir bir çevre için yönetim planımızı hayata geçirmeye kaldı. 'Kamudur' diye en küçük bir geçiştirmeye izin vermeden, mahal bırakmadan halk plajlarımızı hizmete açtık."
Başkan Uysal, TURÇEV'in açıkladığı programa bağlı olarak Haziran ayında düzenlenecek törenle Mavi Bayrakları teslim alacaklarını belirtirken, "Mavi Bayraklı plajlarımızda komşularımızın keyifli bir yaz mevsimini geçirmesini diliyorum" dedi.

Mavi bayrak nedir?
Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu ödül, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini ve çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, plajları kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliğini garanti etmektedir. Mavi Bayrak ödülü konusunda plajlar için 33 kriter bulunmaktadır. Mavi Bayrak çevrenin ve plajı kullananların korunmasını öngördüğü kadar, uluslararası turizm pazarında da büyük öneme sahiptir. Çünkü tatil yöreleri için tıpkı tesislerdeki yıldız sayısı gibi güvenli bir standart içermektedir.
(SÇ-SÇ-Y)

17.05.2017 11:30:22 TSI
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