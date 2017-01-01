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Girişimcilere tarımsal desteklemeler konusunda eğitim verildi



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'nden çiftçilere tarımsal destek bilgileri verildi.

Burhaniye Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınma destekleri konusunda girişimcilere veya işini geliştirmek isteyenlere bilgilendirme toplantısı yapıldı. Burhaniye Belediyesi Meclis Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına ilgili girişimciler katılarak bilgi aldılar. Toplantıda IPARD Destekleri (AB Kırsal Kalkınma Destekleri), Ziraat Bankası Kredi Faiz Destekleri, KOSGEB (T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Destekleri gibi kırsal kalkınmaya destek veren kurum ve kuruluşların girişimcilere verdiği destekler tanıtıldı. Yatırım Danışmanı Selim Gökaslan tarafından yapılan bilgilendirme eğitimine katılanlar, öğrenmek istedikleri konuları da sorarak geniş bilgi edindiler.

(EME)



17.05.2017 11:30:43 TSI

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