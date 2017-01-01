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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ödüle doymuyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:33
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ödüle doymuyor
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ödüle doymuyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi, kültür-sanat alanında sürdürdüğü öğrenim faaliyetleri ve bu alanda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın genç yetenekleri özellikle 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında ulusal ve uluslararası alanda katıldığı yarışmalardan aldığı ödüllerle üniversitenin kültür-sanat alanındaki gururu oldu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sadece bireysel performanslar ya da başarılarla değil, koro olarak yer aldığı organizasyonlar ve yarışmalardan da başarılarla dönmeye devam ediyor. Son olarak içinde bulunduğumuz Mayıs ayı başında İstanbul'da düzenlenen "5. SANSEV Uluslararası Korolar Festivali"ne katılan Anadolu Devlet Konservatuvarı, "Çocuk Korosu" ve "Gençlik Oda Korosu" kategorilerinde gösterdiği performansla "Müzikalite-Müzikal Dinamiklerde Başarı" ödülüne lâyık görüldü.

Anadolu Üniversitesi'nin genç sanatçılarından uluslararası başarılar
Anadolu Üniversitesi'ni son dönemde katıldığı yarışmalarda başarıyla temsil eden Devlet Konservatuvarı öğrencileri, onları yetiştiren öğretim elemanları ve aldıkları ödüller ise şöyle:
- Prof. Gülen Ege Serter'in öğrencisi Yağmur Tuna, Uluslararası eMuse Yarışması'nda kendi kategorisinde "İkincilik Ödülü" ve "Jüri Özel Keman Yayı Ödülü'ne lâyık görüldü.
- Doç. Dr. Zeynep Çilingir'in öğrencisi Serenat Bayraktar, Lions Avrupa Trompet Yarışması'nın Türkiye ayağında birincilik elde ederek Avrupa'da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
- Yrd. Doç. Dr. Zenfira Zohrabbayova'nın öğrencisi Yılmaz Lekesizgöz, Bakü'de İslam Dünyası ülkeleri arasında düzenlenen klasik müziğin genç yorumcularının katıldığı 6. Uluslararası İslam Dünyası Genç Klasik Müzik Yorumcuları Yarışması'nda ikincilik ödülü aldı.
- Okutman Alper Güncan'ın öğrencisi Efe Emir Ersöz, Bulgaristan'da düzenlenen "Academician Martin Goleminov Uluslararası Klasik Gitar Yarışması"nda birincilik ve Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.
- Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görev yapan Doç. Berkant Gençkal, Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu'nun düzenlemiş olduğu "15 Temmuz Şehitleri Yarışması"nda, "Bir Zaferin Hikâyesi" adlı eseriyle 3'üncülük başarısı elde etti.
- Prof. Serla Balkarlı'nın eski öğrencisi Mert Hakan Şeker, Almanya da düzenlenen "VII. International Competition 'Musical Fireworks' in Baden-Wuerttemberg" müzik yarışmasında kendi yaş kategorisinde, İspanya'nın Tenefire şehrinde düzenlenen "International Music Festival Competition'' adlı uluslararası müzik yarışmasının solo piyano/10 yaş kategorisinde ve Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlenen "Heirs of Orpheus'' adlı uluslararası müzik yarışmasının solo piyano/10 yaş kategorisinde elde ettiği birinciliklerle "piyano dâhisi" ve "harika çocuk" olarak adlandırılıyor.
- Doç. Sabriye Özkan'ın öğrenci grubu; Melis Nur Çiçek (Flüt), Aleyna Açıkel (Fagot) ve Ceren Şenyücel (Piyano) Edirne'de düzenlenen 19. Uluslararası Genç Müzisyenler Oda Müziği Yarışması'nda "Mansiyon Ödülü"ne lâyık görüldüler.
- Prof. Gülen Ege Serter'in öğrencisi Yağmur Tuna, St. Petersburg'ta düzenlenen 8. Uluslararası AKADEMİA Sanat Festivali Enstruman ve Vocal Yarışması'nda A kategorisinde "Birincilik Ödülü" kazandı.
- St. Petersburg'ta düzenlenen 8. Uluslararası AKADEMİA Sanat Festivali Enstruman ve Vocal Yarışması'nda, Yuri Semenov'un öğrencilerinden Görkem Çiçek D kategorisinde birincilik elde ederken, Ece Şensin ise aynı kategoride ikincilik başarısı elde etti.
- Piyano Anasanat Dalı öğrencilerinden Mert Bakır, Erasmus için gittiği Avusturya Feldkirch Landeskonservatorium'da girdiği sınavda başarılı olarak okulun devamlı öğrencisi olmaya hak kazandı.
- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği 23 Nisan ve 19 Mayıs konserlerinin genç solistlerini belirleme sınavında Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Ceren Çakı (Arp), Emirhan Serin ve Görkem Çiçek (Vİyolensel), Serenad Bayraktar (Trompet), 19 Mayıs'taki konserin solistleri olarak farklı şehirlerden gelen adaylar arasından seçilme başarısı gösterdiler.
- Doç. Dr. H. Zeynep Çilingir'in öğrencisi Atakan Altuğ, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın açtığı Solistlik Sınavını kazanma başarısı gösterdi.
- Okutman Alper Güncan'ın öğrencisi Çavgın Çınkıt, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından yapılan 3.Ulusal Gitar Yarışması'nda Ulvi Yücelen Özel Ödülü ile ödüllendirildi.
Öğretim elemanları da başarılarını ödüllerle taçlandırmayı sürdürüyor
- Türk musikisi adına geleceğe daha nitelikli eserler bırakmak amacıyla Beyoğlu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen "2. Itri Türk Musikisi Ödülleri" kapsamında Prof. Dr. Zeki Atkoşar, Yılın Türk Müziği Beste ve Bestecisi Ödülü'ne lâyık görüldü.
- Prof. Dr. Hasan Erkek, Doğu-Batı Akademisi tarafından Romanya'nın Curtea de Argeş şehrinde düzenlenen 20. Uluslararası Şiir Geceleri Festivali'nden, Avrupa Büyük Şiir Ödülü ile döndü.
- Okutman Eren Yahşi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde düzenlenen 1. Olga Kern Uluslararası Piyano Yarışması'nda Aspiration Special Prize Özel Ödülü'nün sahibi oldu. .
- Bu yıl Prag"da gerçekleşecek olan "5. Avrupa Kontrbas Bienali" solo kontrbas yarışmasında, Doç. Esra Gül, 7 jüriden biri olarak seçildi.
- 2016 Yılı Anadolu Üniversitesi Bilim ve Sanat Teşvik, Hizmet Ödülleri kapsamında Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanlarından Öğretim Üyesi Doç. Lilian Maria Tonella Tüzün ve Öğr. Gör. Özge Güncan'a ödülleri takdim edildi.

Konservatuvar, yeni öğrencilerini bekliyor
Geçtiğimiz yıl içinde öğretim üyeleri ve öğrencileri ile pek çok başarıya imza atan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, önümüzdeki dönem için yeni öğrencilerini bekliyor. Bu kapsamda, Konservatuvarın Müzik ve Bale Ortaokulu 5. Sınıfına 2017-2018 Öğretim Yılı için ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak. 8 Mayıs-14 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacak ön kayıtları takiben I. Aşama sınavı 15 Haziran, II. Aşama sınavı ise 16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
(KÇ)

17.05.2017 11:33:57 TSI
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