YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bodrum Su Sporları Kulübü başarılarını Başkan Kocadon ile paylaştı

Bodrum Su Sporları Kulübü başarılarını Başkan Kocadon ile paylaştı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu Yarışmalarında ikincilik kupasını alan Bodrum Su Sporları Kulübü sporcuları, başarılarını Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Muğla'nın Ören ilçesinde düzenlenen 2017 Yılı Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bodrum Su Sporları Kulübü, 12 takım arasından ikinci oldu. Mutluluklarını makamında ziyaret ettikleri Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile paylaşan sporcular, destekleri için de kendisine teşekkür etti.

Ziyarete Bodrum Su Sporları Kulübü Başkanı ve takım antrenörü Bedri Sincar, sporcu Mustafa Ertürk ile aynı zamanda Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli de olan takım sporcuları Deniz Büyüksöylemez, Nevzat Dıngıl ve Mustafa Karabağlı katıldı.

Başkan Kocadon, Bodrum'un adını en iyi şekilde duyuran ve spora gönül veren tüm sporcularla gurur duyduğunu ifade ederek, "Beni ziyaret edip başarılarını benimle paylaşan, spora gönül vermiş bu güzel arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Kocadon, sporculara sembolik hediyeler de sundu. Aynı zamanda fotoğrafçılıkla da ilgilenen Bodrum Su Sporları Kulübü Başkanı ve takım antrenörü Bedri Sincar ise su altında kendi çektiği deniz bitkisi ve balık temalı fotoğrafın yer aldığı tablosunu Başkan Kocadon'a hediye etti.

(MB-S)



17.05.2017 11:37:29 TSI

NNNN

