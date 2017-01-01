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Dünyaca ünlü sanatçılar Ayla Erduran ve Ayşegül Sarıca'dan Mersin'de unutulmaz konser



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleştirdiği "Ustalara Saygı Konseri" ile klasik müziğin dünyaca ünlü duayenleri Devlet Sanatçısı Ayla Erduran, Devlet Sanatçısı Ayşegül Sarıca'yı ve keman virtüözü Cihat Aşkın'ı aynı sahnede buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Ayşegül Sarıca, Ayla Erduran ve Cihat Aşkın, sanatseverlere Shostakovich, Chausson, Bach ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan unutulmaz bir konser verdi. Karşıyaka Oda Orkestrası'nın eşlik ettiği tarihi önemdeki bu konser öncesinde, 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 2017 Festival Sanat Ödülü'nü de alan Ayşegül Sarıca'ya ve Ayla Erduran'a, Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü'nü alan Aylin Çelik'e ve 7. Beste Yarışması Ödülü'nü kazanan Soner Özer'e de ödülleri takdim edildi.

İki bölümden oluşan konserde, Shostakovich'in Oda Senfonisi Op. 110 Do minör, Chausson'un Keman ve Yaylılar için Konçerto Op 21 Re Major, Bach'ın İkili Keman Konçertosu, Bela Bartok Divertimento eserleri seslendirildi.

(KYM-Y)



17.05.2017 11:36:18 TSI

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