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Muş Belediyesinden inşaatlara sıkı denetim



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Muş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınması ile başlayan inşaat sezonunda yeni yapılacak olan yapıların denetimine başladı.

Muş Belediyesi, çarpık yapılaşmanın önüne geçmek ve şehrin kötü görünümünü engellemek için yapı denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, inşaat denetiminin yanı sıra çalışma alanındaki malzemelerin yayalara engel olmaması için gerekli uyarılarda bulunuyor. İmar planı ile ilgili kapsamlı bir çalışma yaparak kenti modern bir görünüme kavuşturmak için çaba gösteren Muş Belediyesi, sıkı takiple kaçak yapılaşmanın da önüne geçerek çirkin görüntü ve deprem riskini azaltıyor.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı teknik personeller, yapımına başlanan inşaatları denetlemeye devam ediyor. Yapılan incelemelerde binaların ruhsatlarının yanı sıra imar planına uygun olup olmadığı denetleniyor. İmar planına aykırı olan binalar, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek cezai işlem uygulanıyor. Ruhsatsız ve kaçak yapıları engellemek için denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyeden izin alınmadan başlatılan binalara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Başkan Asya, yaşanılabilir bir Muş için belediye olarak sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade etti. İmar plan notları ile ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Asya, "Geçtiğimiz yıl onaylı imar planına ait plan notları ile ilgili uygulamada yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için belediye meclisimiz, belediyemiz teknik ekipleri, imar komisyonu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin birlikte yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda imar plan notlarında revize kararı aldık. Bu kararı alırken ilimizi daha iyi bir geleceğe taşımayı hedefledik. Almış olduğumuz bu karar ile çarpık yapılaşma sonucu ilimizin betonlaşmasını engellemek ve vatandaşlarımızın refah seviyesinin artırılmasını amaçlayarak bundan sonra imar planımızda sosyal alanların arttırılmasını sağlayacağız" dedi.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başkan Asya, "Mevcut evlerinin yerine yeni ev yapacak olan veya arsası üzerinde ev yapacak olan vatandaşlarımızdan ricamız; belediyemizden onay almadan inşaat çalışmalarınızı başlatmayın. Aynı şekilde müteahhitlerle anlaşarak mevcut evlerini satan vatandaşlarımız ilgili birimimizden gerekli izni almadan evlerini yıktırmasınlar. Bu tür çalışmalara müsaade etmeyeceğimizi belirtmek isterim. Biz vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Onların da bu konuda bizlere destek vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



17.05.2017 11:38:33 TSI

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