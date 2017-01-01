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İstanbul Halk Tiyatrosu Van'a geliyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Cem Davran, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Faruk Akgören ve Yıldıray Şahinler gibi birbirinden usta oyuncuları bünyesinde bulunduran İstanbul Halk Tiyatrosu Van'a geliyor.

Grafikon Organizasyonun düzenlediği organizasyonda, son dönemin 2 önemli tiyatro oyunu Alevli Günler ve Bezirgan oyunları, Van'da ikişer kez seyirci ile buluşacak. Akıcı ve komik hikayesi ile 8 yıldır kapalı gişe oynayan Alevli Günler, 3 Haziran saat 15.00 ve 21.00'de, muhteşem kostümleri ile 4 yılda 250'den fazla gösterimi yapılan ve güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen Moliere'nin Tartuffe uyarlaması Bezirgan ise 2 ve 4 Haziran günleri saat 21.00'de Van Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek.

Van seyircisini muhteşem bir şölenin beklediğini aktaran Grafikon Organizasyon Temsilcisi Ferhat Güngörer, böyle bir ekibin ve 2 büyük oyunun daha önce 4 gösteri ile Van'a gelmediğini söyledi. 1 tır dekor ve kostümü İstanbul'dan Van'a getireceklerini ifade eden Güngören, Van seyircisinin doya doya bir tiyatro gösterisi izleyeceğini taahhüt ettiklerini kaydetti. Van'da son yıllarda salon problemi ve gerekli desteklerin verilmemesinden dolayı sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılamadığını belirten Güngörer, biletleri Biletix ve Van'daki birçok uğrak noktada satışa sunulan oyunlara Van seyircisinin destek olması gerektiğini söyledi. Toplamda 4 gün boyunca usta oyuncuları Van'da ağırlayacaklarını belirten Güngörer; Van'ın yöresel lezzetlerini ve turistik yerlerini oyunculara tanıtarak Van'ın tanıtımına da hizmet edeceklerini aktardı.

(MSA-Y)



17.05.2017 11:39:23 TSI

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