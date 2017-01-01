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Muhtarlardan Büyükşehir Belediyesi'ne yol teşekkürü



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerinde yaşayan vatandaşların, geçtiğimiz günlerde bozuk yol nedeniyle yaptığı karanfilli eyleme duyarsız kalmayarak hemen çalışmalara başladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesine bağlı Çağırgan, Kalekaya, Gölpınar, Hacılar, Sadıklı ve Çokran mahallelerde yaşayan vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde toprak yola karanfil atıp asfalt yol istemişlerdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü personeli köylerde incelemeler yaparak yol genişletme ve parke taşı döşeme işlemlerine başladı.

Yolların yapılmaya başlamasıyla nihayet rahatlayacaklarını, bu yüzden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür ettiklerini söyleyen Kalekaya Muhtarı Mehmet Biricik, "Buranın mücadelesini yıllardır veriyorduk. İhlas Haber Ajansı sayesinde sesimizi yetkililere duyurduk. Yetkili merciler hemen köyümüze gelerek incelemelerde bulundular. Yol yapımı çalışmalarıyla biraz rahatlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'a çok teşekkür ediyorum. Köylünün, vatandaşın yanında oldular. Bizimle ilgilendi buralara bir ekip göndererek bize yardımcı olmaya başladı" dedi.

Diğer mahalle muhtarlarıysa yapılmaya başlanan çalışmadan memnun olduklarını bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ettiklerini söylediler.

(CGR-Y)



17.05.2017 11:40:38 TSI

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