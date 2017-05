YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitkamil'de Ramazan hazırlıkları başladı

Şehitkamil'de Ramazan hazırlıkları başladı

- Şehitkamil Belediyesi bu Ramazan Ayında da binlerce dar gelirli aileye umut oldu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hayırsever vatandaşların yardımı ve Şehitkamil Belediyesinin desteğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da maddi durumu yetersiz olan alileri unutmuyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayında Şehitkamil Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalara başladı. Hayırsever vatandaşların desteğiyle gönderilen gıda malzemeleri, 30 kiloluk gıda paketi şeklinde ailelere dağıtıldı. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, hayırsever vatandaşlar tarafından gönderilen malzemeleri, 30 kiloluk gıda paketi olarak hazırladı. Ramazan ayına sayılı günler kala, gıda malzemeleri tespit edilen ailelerin evine kadar götürülerek, teslim edildi. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası Sorumlusu Nazmi Açıkkol, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sevindirebilmek için hazırlıklara başladık. Binlerce ailemizi Ramazan ayında sofralarını şenlendirerek, ocağının tütmesini sağlayacağız. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle gönderilen gıda malzemelerini burada ekibimizle birlikte 5'er kiloluk olmak üzere yağ, pirinç, bulgur, mercimek ve makarnadan oluşan gıda paketini geçmiş yıllarda olduğu gibi yine aynı şekilde her ailenin evine götürüp teslim ediyoruz. Tabi Şehitkamil Belediyesi olarak yapmış olduğumuz yardımlarda en büyük destekçimiz olan Belediye Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibinin sayesindedir. Başkanımızın destekleriyle bizler bu hizmetleri ailelerimize sunuyoruz. İnşallah Ramazan bayramına 10 gün kala ise yine dar gelirli ailelerimize ve çocuklarına bayramlık giyim yardımında bulunacağız. Ailelerimiz Gıda Bankasına gelerek burada hem kendileri hem de çocukları için bayramlık elbiselerini ve ev temizliğinde kullanılacak temizlik paketini alacaklar. Buradan hayırsever vatandaşlarımıza yapmış oldukları ve yapacakları yardımları da Allah kabul etsin diyorum ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını şimdiden kutluyorum" dedi.

(SD-Y)



17.05.2017 11:41:30 TSI

NNNN