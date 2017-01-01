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Bilek Güreşi Şampiyonları Vali İsmail Çataklı'yı ziyaret ettiler



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilisli bilek güreşi şampiyonu sporcuları Vali İsmail Çataklı'yı ziyaret etti.

Milli takım aday kadrosuna seçilen bilek güreşi şampiyonları Gökçenur Dellekoğlu,Ahmet Recep Cabioğlu,Ahmet Berkay Kurt 22 Mayıs'ta Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Şampiyonasında dereceyle dönen sporcuları,Bilek Güreşi Antrenörü İsmail Kurt ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı,Kilis Valisi İsmail Çataklı'yı makamında ziyaret etti.

Sporcuları tebrik eden Vali Çataklı, Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında başarı diledi.

(MAD-SD-Y)



17.05.2017 11:42:03 TSI

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