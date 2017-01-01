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SGK Karabük personelinde kan bağışı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak adına Kızılay Karabük Şubesi ile işbirliği yapılarak, kan bağış kampanyası düzenledi.

SGK İl Müdürlüğü ve Kızılay'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği kan bağışı uygulamasına, SGK personelinden yoğun katılım oldu. Bağış kampanyası kapsamında SGK İl Müdürlüğü hizmet binasında kurum personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan bağışı sırasında açıklamalarda bulunan SGK Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım, Kızılay Karabük Şubesi'ne teşekkür ederek, "Bu tür bağış kampanyalarının örnek olması gerekiyor. Gönüllü olarak, personelimiz ve vatandaşlar gelip burada kan verdiler. Kan bağışı çok önemli, ihtiyaç sahiplerine şifa olmasını diliyorum" dedi.

(YE-YE-Y)



17.05.2017 11:43:51 TSI

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