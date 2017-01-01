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Edirne'ye gelen turist sayısında önemli artış

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:43
Edirne'ye gelen turist sayısında önemli artış
Edirne'ye gelen turist sayısında önemli artış

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'nin son bir ay içinde beklenenin üzerinde turist geldiğini belirterek, bunun ciddi sorunlar getirebileceğini ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
Edirne'de Vali Günay Özdemir'in başkanlığından ekonomi ve turizm toplantısı gerçekleştirildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Özay Öztürk, kamu, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.
Vali Özdemir yaptığı konuşmada, "Turizm konusunda son bir ay içerisinde Edirne'yi diğer illerle karşılaştırdığımızda çok daha fazla turizm hizmeti veren, turist alan illerden oldu. Bu konuda belediyemiz, sivil toplum örgütleri, kamu, kurum ve kuruluşları, esnafımız, halkımız, tüm Edirne'deki paydaşlarımızın tamamı bu konuda ciddi bir çaba sarfettiler. Bu çabanın sonunda aslında hedeflerimizin üzerinde bir sonuca ulaştık. Bu da ciddi sorunlar getirebilir. Bunlarında hep beraber problem olmadan sürdürülebilir ve karlı bir şekilde nasıl yürüteceğimiz tartışacağız. Edirne kesinlikle çevreye zarar vermeyen, kendi güzelliklerini de koruyacak şeklide her türlü sanayiye açık olan bir yer" dedi.
(EY-MEF-Y)

17.05.2017 11:43:54 TSI
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