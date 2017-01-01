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Muradiye'de imam ve okul müdürlerine seminer



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VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Muradiye ilçesinde görev yapan imam ve okul müdürlerine seminer verildi.

Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Selim Yanar tarafından cami imamlarıyla okul müdürlerine Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün hizmet modelleri, Aile Sosyal ve Destek Programının (ASDEP) tanıtımı, çocuk ihmal-istismarı, dilenen ve sokakta çalıştırılan çocuklar ve çocuk gelinler ile ilgili bir seminer verildi.

İmamlar ve okul müdürleri, eğitim seminerinin çok faydalı geçtiğini ve bundan sonraki süreçte ihmal istismar, çocuk gelinler ve dilencilik olaylarını önleme noktasında daha fazla rol ve sorumluluk alacaklarını kaydettiler.

(MSA-Y)



17.05.2017 11:44:50 TSI

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