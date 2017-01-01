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15 Temmuz'un sembol isimlerinden Metin Doğan Akçadağlı genç iş adamları ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - 15 Temmuz darbe girişiminde direnişin sembol isimlerinden olan Malatyalı Metin Doğan, Akçadağlı genç iş adamları ile bir araya geldi.

15 Temmuz'da İstanbul Atatürk Havalimanında darbecilerin kullandığı tankın önüne yatarak kahraman olan Metin Doğan, bir otelde düzenlenen programda Akçadağlı genç iş adamları ile bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan iş adamı Mesut Karabulut, Metin Doğan'ı Malatya'da ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, Doğan'ın Akçadağlı genç iş adamları ile bir araya gelmesinde büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin bir destan yazdığını kaydeden Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke ise "15 Temmuz bir milletin şer odaklarına karşı nasıl kenetlendiğini ve nasıl tek vücut olduğunu bizlere göstermiştir. Vatanına, bayrağına ve toprağına sahip çıkmak için bu millet hiçbir tereddüt göstermeden tanklarının önüne yatarak kendilerini bu hain girişime siper etmişlerdir. 15 Temmuz'u asla unutmadık ve unutturmayacağız" ifadelerin kullandı. Programa konuk olarak katılan MHP Malatya il Başkanı Ömer Faruk Kalı da Genç iş adamlarının bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparak, "Özellikle birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu bu günlerde böyle bir etkinliğin oluşmasına katkı sunanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Metin Doğan ise, Malatya'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminde neden tankın önüne yattığını anlattı. Doğan, "Ben o eylemi sizlerden daha çok vatansever veya daha çok dindar olduğum için yapmadım. Hayatı ve yaşamayı çok seviyorum. Sadece benim canımın gitmesinin yüz binlerce insanın ölmesini engelleyeceğini ve insanları bütünleştirmeyi sağlayacağını düşündüğüm için tankın önüne yattım" dedi.

Program sonunda günün anısına Metin Doğan'a İşadamı Mesut Karabulut tarafından kayısı hediye edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(HE-BT-SD-Y)



17.05.2017 11:44:50 TSI

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