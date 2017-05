YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. NEÜ Hukuk Fakültesi yeni eğitim öğretim yılına hazır

KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, NEÜ Hukuk Fakültesinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı kontenjanları hakkında bilgi verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesinin geçtiğimiz yıl Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu kaydeden Prof. Dr. Kutlu, NEÜ'nün hem fen bilimleri, hem sağlık bilimleri hem de sosyal bilimler alanında güçlü fakülteleri olan bir üniversite olduğunu söyledi.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim ve İlahiyat Fakülteleri gibi Türkiye'de çok prestijli fakültelere sahip olduklarını kaydeden Prof. Dr. Kutlu, "Biz Hukuk Fakültesi açarak buna yeni bir halka eklemek istedik. Özellikle 15 Temmuz süreci hukukun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Üniversitemizin vizyonunun ne kadar doğru bir vizyon olduğunu ortaya koydu. Şu an itibariyle hukukun farklı alanlarında 8 tane öğretim üyemiz var. 22 civarında araştırma görevlimiz var. Çok ince eleyip sık dokuduk ve ciddi bir çalışma yürüttük. Konya'dan, Konya dışından Türkiye'nin her yerinden mümkün olabilecek öğretim üyeleri ile temasa geçip onları davet ettik. Çok iyi bir kadro oluşturduk bu bakımdan şanslıyız" dedi.

Doğru şartlarda sağlıklı eğitim verebilecek tesisleri temin etme bakımdan geçilen 1 sene boyunca yapılanmayı tamamladıklarını da ifade eden Prof. Dr. Kutlu, "Üniversitemizin en yeni yerleşkesi olan 15 Temmuz Yerleşkesini Hukuk Fakültemiz için tahsis ettik. Orada aynı zamanda hukuk kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarlarını oluşturduk. Üniversitemiz tarafından yapılanlarla fakültemiz çok sağlıklı bir yapıya kavuştu" diye konuştu.



"Daha çok kalite odaklı sıfırdan yeni bir akademik kültür oluşturuyoruz"

YÖK'ün kararıyla öğretim elemanı kadrolarının, altyapılarının, fiziksel yapılarının araştırıldığını ve hukuk eğitimlerinin asgari şartların çok üstünde olduğunun tescillendiğini belirten Prof. Dr. Kutlu, "100 kontenjan normal, 60 kontenjan ikinci öğretim olmak üzere bu yıl 160 kontenjan verildi. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi, sürdürmeyi planlıyoruz. Biz daha çok kalite odaklı sıfırdan yeni bir akademik kültür oluşturuyoruz. Muhtemelen fakültemiz Türkiye'de en az öğrenci alan Hukuk Fakültelerinden biri olacak. Bu bakımdan her anlamda en seçkin öğrencilerin üniversitemizi ve Hukuk Fakültemizi tercih edeceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

17.05.2017 11:45:15 TSI

