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Başkan Kayda, çalışmaları yerinde inceledi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:45
Başkan Kayda, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Kayda, çalışmaları yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) -Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda incelemelerde bulundu.
Başkan Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan ile birlikte ilk olarak Seyrantepe Mahallesi Gökçepınar Caddesi ve Kurudere Caddesi arasında yapımına başlanan kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi. Çalışan işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Kayda, Gökçepınar Caddesi üzerinde kamulaştırma nedeniyle yıkım yapılan alanı gezerek burada gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları hakkında Başkan Yardımcısı Karaca'dan bilgi aldı. İnceleme gezisine Salihli Belediyesi ekiplerince yıkımı gerçekleştirilen tarihi cezaevi ile devam eden Başkan Kayda, Fen İşleri Müdürü Oyan'dan bu alanda yapılacak olan ve içerisinde pazaryeri, çay bahçesi, oyun grupları ve parkların yer alacağı kompleks projesi hakkında bilgi aldı. Vatandaşların uygun fiyata düğün ve özel organizasyonlarını gerçekleştirmeleri için Sarıpınar Mahallesinde açılan Çok Amaçlı Etkinlik Salonunu da ziyaret eden Başkan Kayda, giriş bölümüne yapılan pist ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte etkinlik salonunun yaz aylarında kır düğünü hizmeti de vereceğini söyledi.
Başkan Kayda, son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Sarıpınar Mahallesinde yapımına başlanılan parka giderek devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Kayda, mahalle sakinleri ile sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Mahalle sakinleri de Salihli Belediyesi tarafından mahallelerine kazandırılan park nedeniyle Başkan Kayda'ya teşekkür etti.
(BA-AY-Y)

17.05.2017 11:45:20 TSI
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