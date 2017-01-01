YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vergi yapılandırmasında son gün 31 Mayıs

Vergi yapılandırmasında son gün 31 Mayıs



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, vergi yapılandırmasında birinci taksiti ödemiş, ikinci taksiti ödememiş ve ilk taksiti ödemiş olanlar için son gün 31 Mayıs olduğunu söyledi.

6736 sayılı Yapılandırma Kanununun mükelleflere birikmiş olan borçlarını ciddi anlamda ödemelerine avantaj sağlaması için çıkarıldığını belirten Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, "19 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı kanun ile vatandaşlara kamuya olan borç yükünün azaltılması ile bir takım imkanlar getirmektedir. Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermişti. Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlara, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı getirilerek yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde son erdi. Fakat 2016 yılı kasım ayında ödemeleri yapmamaları nedeniyle kanundan yararlanma haklarının sona eren mükellefler için kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verildi. Bu kapsamda yapılandırması ihlal olan mükellefler ödemeleri gereken taksit tutarlarını 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecekler ve kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklar. 6736 sayılı kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödemesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatıldığı için Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecek ve diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihinde yapmaları gerekmektedir. İlk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksiti ödeyenler ikinci taksitlerini ve İlk taksiti ödememiş olanlar ise 31 Mayıs'a kadar iki taksiti de ödeme zorunluluğu var" dedi.

(BG-İP-Y)



17.05.2017 11:49:45 TSI

NNNN

