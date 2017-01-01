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Taşdoğan'dan kongre daveti

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:50
Taşdoğan'dan kongre daveti
Taşdoğan'dan kongre daveti

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, hafta sonunda yapılacak olan il kongresi öncesi yaptığı basın açıklamasında, 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramını kutlayarak, partilileri kongreye davet etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Onat Kutlar Kültür Merkezi'nde olağan il kongresinin yapılacağını söyleyerek, partililere çağrıda bulundu. 21 Mayıs Pazar günü saat 10:00'da kongrenin yapılacağını belirten Taşdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı. Yrd. Doç. Dr. Taştadoğan, "Dünya tarih sahnesinde farklı bir ülkenin boyunduruğu altında bulunmayı asla kabul etmeyen yüce Türk Milleti, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile sembolleştirdiği kahramanlık destanların başlangıcını yaptığı 19 Mayıs 1919 günü, Türk tarihinin önemli kilometre taşlarından biridir. Bu münasebet ile aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını tebrik ediyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Allah'ın izniyle, 21 Mayıs Pazar günü Onat Kutlar Salonunda yapılacak olan MHP Gaziantep İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu mutlu günümüzde partili dava arkadaşlarımızı ve değerli Gaziantep halkını, kongremizde mutluluğumuz ve heyecanımıza ortak olmaya davet ediyorum. 21 Mayıs 2017 Pazar günü yapacağımız kongremizin, öncelikle partimize, bu yola gönül vermiş dava arkadaşlarımıza ve genel itibari ile de ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
(SD-Y)

17.05.2017 11:50:18 TSI
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