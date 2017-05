YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Selçuklu Belediyesi'nden okul öncesi eğitime destek

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçeye 4 anaokulu kazandırıyor.

Selçuklu Belediyesi, ilçede eğitim hayatına sağladığı fiziki ve sosyal yatırımlara yenilerini ekliyor. Kütüphaneler, kapalı spor salonları, suni çim sahalar ve 5 yıldır okullarda uyguladığı Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile Selçuklu'da eğitim alanında birçok projeyi hayata geçiren Selçuklu Belediyesi şimdi de ilçeye 4 anaokulu kazandırıyor.

Selahaddin Eyyübi, Beyhekim, Kılınçarslan ve Esenler Mahallesi'ne yapılacak anaokulları için çalışmalar başladı. Her biri okul öncesi eğitiminde önemli bir boşluğu dolduracak okullar 3, 6 ve 8 derslik olarak planlandı. 3'ü 2 katlı, biri de tek katlı olarak planlanan ana okullarında idari bürolar, derslikler, oyun odaları, rehberlik servisi ve yemekhane gibi bölümler yer alacak. 2018 yılının ilk aylarında açılması planlanan okullar 5 milyon 670 bin TL'ye mal olacak.

Selçuklu Belediyesi'nin eğitim hayatının her aşamasında önemli projeler ürettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerden birisi eğitim kalitesi ve eğitim oranı. Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için her türlü fiziki imkanı sağlamak için çalışıyoruz. Eğitim camiasına bu tür fiziki anlamda katkı sağlarken SEDEP gibi uluslararası projelerle eğitime değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

