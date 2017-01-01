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Denizli polisinden düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlama uyarısı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:54
Denizli polisinden düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlama uyarısı

DENİZLİ (İHA) - Denizli Emniyet Müdürlüğü, Piroteknik Maddelerin bulundurulması, saklanması, kullanımı ile ilgili kararlar hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu.
Açık alanlarda yapılan kutlamalar sırasında; silah ve patlayıcı maddelerin kullanılması, konvoy yapmak suretiyle gürültü, trafiğin tehlikeye düşürülmesi ve çevreye rahatsızlık verilmesi gibi olayların sıklıkla meydana geldiği ifade edilen açıklamada "Kutlamalar sırasında meydana gelen bu tür olaylar vatandaşlarımız arasında korku, panik ve tedirginliğe yol açtığı gibi, ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan üzücü olaylara da sebebiyet vermektedir.
Bu sebeple, düğün, nişan, asker uğurlamaları gibi kutlama yapacak vatandaşlarımızın daha önceden muhakkak surette bağlı bulundukları Polis Merkezi Amirliklerine giderek müracaatta bulunmaları ve Polis Merkezi Amirliklerinde tanzim edilecek bu tür kutlamalarda uyulması gereken kurallarla ilgili (silah, havai fişek, patlayıcı madde atmamak ve attırmamak, gürültü yapmama, çevreyi rahatsız etmemek, trafik düzenini bozucu hareketlerden kaçınmak vb.) tebligatı imzalamaları gerekmektedir. Bununla birlikte yapılan bu tür etkinlikler çerçevesinde, yürürlükteki mevzuata aykırı davranışlar tespit edildiğinde adli ve idari (5326 sayılı kanunun 32. ve 36. Maddeleri) yönden işlem tesis edileceğinin bilinmesi gerekmektedir" denildi.

17.05.2017 11:54:40 TSI
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