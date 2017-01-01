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Hakkari'de sokak konserlerine büyük ilgi



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de bir araya gelen gençlerin verdiği sokak konserleri büyük ilgi görüyor.

Üniversiteli gençler, ellerindeki def ve gitarlarla dinlenme parkları başta olmak üzere uygun buldukları cadde ve sokaklarda verdikleri konserler, kente ayrı bir güzellik katıyor. Sadece batı illerinden rastlanan bu görüntülerin huzurun sağlandığı Hakkari'de yaşanması vatandaşlara büyük bir heyecan veriyor. Almaçlarının açık alanlarda dinlenen vatandaşlara hoşça vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu belirten gençler, ücretsiz olarak verdikleri müzik şöleninin büyük ilgi gördüğünü söylediler.

Hakkari Valiliğinin katkıları ile yaklaşık bir yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde yapılan ve özel işletmeye devredilen Emir Sultan Parkı ve Hakkâri Evi bahçesinde müzik çalan gençler, ailelerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Karlı Sümbül Dağı eteklerine bakan bahçede kıl çadır, dağ keçisi, koyun sürücü, ayı heykeli ve çocuk oyun parklar ile Hakkari'nin simgesi ters lale çiçeği manzaralı Hakkari Evi bahçesinde üniversiteli gençlerin verdiği müzik ziyafeti, burada bulunan aileler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.

Gençlerin yanına gelen bazı aileler ise, "Batıya gittiğimiz zaman cadde ve sokaklarda elinde müzik aleti bulunan gençleri görüyoruz. Etraflarında toplanan kalabalık onlara eşlik ediyor ve gönüllerince eğleniyor. Hakkari'nin bundan ne eksiği var ki, Hakkari'ye böyle bir yenilik katan müzisyen gençlere yetkililerin sahip çıkması gerekir. Kentimizi sanatsal etkinliklerle tanıttıkları için bence ödüllendirilmeleri gerekiyor" şeklinde konuştular.

(FT-MSA-Y)



17.05.2017 11:55:45 TSI

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