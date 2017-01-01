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Usta tiyatrocular genç oyuncular için geliyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları paydaşlığında bu yıl 7'ncisini düzenlediği Eskişehir Liselerarası Tiyatro Şenliğinde oyunlar sona ererken, şenliğin kapanışı görkemli bir ödül töreni ve usta tiyatro sanatçılarının katılımı ile gerçekleştirilecek.

Bu yıl 23 okulun katılımı ile başlayan 7'nci Eskişehir Liselerarası Tiyatro Şenliği, muhteşem bir ödül töreni ile final yapmaya hazırlanıyor. 21 Mayıs Pazar günü, Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde saat 18.00'de gerçekleştirilecek ödül töreninde, 13 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Gençlerin ve izleyicilerin büyük bir coşku ve heyecan dolu günler yaşadığı tiyatro şenliği, bu yıl usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur anısına düzenlenen ödül töreni ile de izleyicilere sürprizlerle dolu bir gece yaşatacak. Ünlü tiyatro sanatçıları Uygur ailesinden Süha Uygur, Mana Uygur ve İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu devralan ünlü tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin 7'nci Eskişehir Liselerarası Tiyatro Şenliği Ödül Töreni'ne katılarak, gençlerin heyecanına ortak olacak. Öte yandan sunumlar, müzik ziyafeti ve görsel şovlar ile izleyiciler unutulmaz bir gece yaşayacak.

(BRK-



17.05.2017 11:56:00 TSI

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