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Bin 100 metre rakımda, enduro şampiyonası



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Türkiye ATV Enduro Şampiyonası'nın açılış ayağı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bin 100 metre rakımlı yaylada yapıldı. 21 sporcunun katıldığı yarışlar izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Motor ve Adrenalin tutkunlarını bir araya getiren yarışlar, sporcular gibi seyircilerden de yoğun ilgi gördü. Dört ayaktan oluşan Türkiye ATV Enduro Şampiyonası'nın açılış yarışı 14 Mayıs Pazar günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlendi. Eğreltidüzü Yaylası'nda yapılan yarışlarda sporcular hem doğaya hem de rakiplerine karşı zorlu mücadelelerde bulundu. 70 kilometre uzunluğundaki 4 turluk Kartepe yarışının genel klasmanında Başkent Motosiklet Kulübü'nden Haktan Özkül zirevede yer alırken, Özkul'u Kartepe Enduro Motosiklet Kulübü'nden Osman Şengül ve Başkent Motosiklet Kulübü'nden Ziya Güler takip etti. S1 (649cc) sınıfında Başkent Motosiklet Kulübü'nden Haktan Özkül birinci olurken bu sınıfta Kartepe Enduro Motosiklet Kulübü'nün sporcuları Osman Şengül ve Fatih Şengül ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı. S2 (650cc) sınıfında Başkent Motosiklet Kulübü'nden Ziya Güler birinci sırada yer alırken, oğlu Muhammed Ali Güler'de üçüncülüğü elde etti. Bu sınıfta Kartepe Enduro Motosiklet Kulübü'nden Bilal Şengül ikinci sırada yer aldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllerini Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı'nın elinden alırken tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

(RFK-Y)



17.05.2017 11:58:10 TSI

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