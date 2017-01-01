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MHP Bilecik Merkez İlçe Teşkilatında görev alacak isimler belli oldu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - MHP Bilecik Merkez İlçe Kurucu Başkanı olarak MHP Genel Merkezi olarak atanan Talha Özkan, yeni yönetimini belirledi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı seçimlerinde 396 delegeden 199 delegenin oy kullandığı seçimlerde mevcut başkan Talha Özkan 93, İbrahim Koşuk 102 oy alarak MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı seçilmişti. Seçim sonra mazbatası alan Koşuk'un yönetimi MHP Parti tüzüğün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şefkat Çetin tarafından MHP Bilecik Merkez İlçe Teşkilatına kurucu başkan olarak eski Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan'ı atamıştı. Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan yeni yönetim kurulu belirlerken listede şu isimler yer aldı;

"Enver Yanık, Kemalettin Yavuzer, Mehmet Karaman, Beyhan Bekdemir, Faruk Kulaklı, Yasin İbrahim Köprülü, Yusuf Ateş, Cihan Şamil Arabacı, Sezgin Yuca, Emre Demir, Sedat Eren, Sezer Çetin, Vedat Keskin, Uğur Arık, Ali Aktaş, Murat Tetik, Erhan Şahin, Fatih Parlak."

Öte yandan MHP Bilecik Merkez İlçe Başkan Vekilliği görevine Ahmet Karabıyık, Sekreterliği Süleyman Can Orhan, muhasipliğe Turgay Çelik, başkan yardımcılıklarına Turgay Yıldız, Selami Çetinkaya, Fatih San, Yavuz Güzel ve Sabri Öz getirildi.

(CKT-Y)



17.05.2017 11:58:10 TSI

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