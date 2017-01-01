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Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 25'inci yıl temalı yıl sonu etkinliği



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ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun Harran Üniversitesinin 25'inci Yılı"temasıyla hazırladığı ve bu yıl ilkini gerçekleştirdiği yıl sonu etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Fen-Edebiyat Fakültesi küçük anfide düzenlenen etkinliğe Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdiresi Yrd. Doç. Dr. Nazmiye Gürel Cennetkuşu, akademik personel, mezun öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Harran Üniversitesi'nin 25'inci yılına özel hazırlanan etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Yabancı Diller Yüksekokul Müdiresi Yrd. Doç. Dr. Nazmiye Gürel Cennetkuşu konuşmasında öğrencilere iyi niyet ve başarı temennilerinde bulunarak, "Yabancı Diller Yüksekokulu olarak öğrencilerimizi daha donanımlı yetiştirme gayesindeyiz. Başta Mühendislik, ziraat ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri olmak üzere üniversitemizin altı fakültesinden öğrencilerimize isteğe bağlı hazırlık sınıflarında, çağdaş düzeyde ve yüksek standartta İngilizce eğitimi veriyoruz. Bunun yanı sıra Harüsem, AB Ofisi ve Harran çocuk üniversitesi ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimize bölümlerinde başarılar diliyorum" dedi.Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık kendi hayatından verdiği örneklerle yabancı dil öğrenmenin önemine değindiği konuşmasında, "Bir yabancı dili tam anlamıyla kullanabilmenin günümüz sosyal ve iş dünyasındaki önemi tartışılmaz bir gerçektir. Akla ilk gelen yabancı dil her ne kadar İngilizce olsa da, bunun yanı sıra konuşabileceğiniz her bir dil, gelecekte kariyer basamaklarını tırmanırken çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi. Konuşmasının sonunda Prof.Dr. Sarıışık, Yabancı Diller Yüksekokulu yönetici ve akademik personeline teşekkür ederek öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Yabancı diller yüksekokulunun düzenlediği"Harran üniversitesinin 25'inci yılı temalı kompozisyon, video tanıtım ve sunum yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, başarı belgelerini Senato Üyesi Prof. Dr. Esra Siverekli ve Yabancı Diller Yüksekokul Müdiresi Yrd. Doç. Dr. Nazmiye Gürel Cennetkuşu'nun ellerinden aldı.

Yrd. Doç. Dr. Nazmiye Gürel Cennetkuşu gösterdikleri başarıdan dolayı dereceye giren öğrencilerini tebrik etti ve bu başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Program yapılan toplu fotoğraf çekimi ve misafirlere verilen kokteyl ile sona erdi.

(AK-SD-Y)



17.05.2017 11:59:55 TSI

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