Söke'de ilkokul miniklerinin gösterisi beğeni topladı
(Fotoğraflı)
Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'nin köklü eğitim kurumlarından Sıdıka İlkokulunun ana sınıfı miniklerinin gösterileri beğeni topladı.
Okul öncesi eğitimin giderek güçlendiği günümüzde minik öğrenciler gösterileri ve becerileri ile şaşırtırken, Söke Sıdıka İlkokulu ana sınıfının öğrencileri de yıl sonu gösterilerinde katılımcılara ve velilerine güzel bir akşam yaşattı.
Eğitimcileri Seda Gül ile birlikte yı lsonu gösterilerine hazırlanan öğrencilerin her biri başta kıyafetleri olmak üzere sahnede annelerine yaptıkları sürprizlerle şaşırtırken, şarkıları ve danslarıyla da büyük alkış topladılar.
(LT-MB-Y)
17.05.2017 12:00:08 TSI
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