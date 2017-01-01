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Nilüfer Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi'nde genel kurul heyecanı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi'nin olağan genel kurulunda yıllık çalışma raporu ve mali bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye'de belediye bünyesinde ilk olma özelliği taşıyan Nilüfer Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi'nin 2. Olağan Genel Kurulu, Plaza 16'da yapıldı. Divan başkanlığını Ziya Güney'in yaptığı genel kurul, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Nilüfer Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi'nin de başkan yardımcısı olan Adil Kayaoğlu üyelere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kurucu üye olarak kooperatifin ilk adımının atılmasında katkı sağlayanlara teşekkür eden Kayaoğlu, "Şu anda yaklaşık 500 üyemiz var. Hedefimiz yakın zamanda bin üyeye ulaşmak. Bu projemiz Türkiye'ye örnek oldu. Birçok belediye ve özel kuruluş bizden bu proje hakkında bilgi alıyor. Nilüfer Belediyesi olarak yine örnek bir çalışmaya imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye olarak enerji için milyarlarca dolar para ödüyoruz. Rüzgarımız, güneşimiz, suyumuz var ama değerlendiremiyoruz. Türkiye'nin geleceğinde yenilenebilir enerji önemli rol oynuyor" dedi.

Genel kurulda daha sonra yıllık çalışma raporu, gelir-gider mali bütçesi ve denetim kurulu raporu okunarak oylamaya sunuldu. Çoğunluğun sağlandığı toplantıda yıllık faaliyet raporu, gelir-gider mali bütçesi ve denetim kurulu raporu oy birliğiyle kabul edildi.

(MŞ)



17.05.2017 12:01:17 TSI

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