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Köpeğe çarpan motosikletli yaralandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:01
Köpeğe çarpan motosikletli yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletli yaralandı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosikletin köpeğe çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, gece 00.30 sıralarında Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki 59 LB 153 plakalı motosiklet, İmam Hatip Lisesi yakınlarına geldiği sırada yola atlayan köpek nedeniyle kaza yaptı. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Hasan K. yaralandı. Yoldan geçtiği sırada kazayı gören Ferhat Yavuz isimli genç, 112'yi arayıp yardım istedi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosikletin çarptığı köpeğin ise kaza yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.
(HT-MEF-Y)

17.05.2017 12:01:19 TSI
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