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Bodrum Belediyesinde online eğitim



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesinde zamanı verimli kullanmak ve daha çok personele ulaşabilmek amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün girişimiyle personele yönelik bazı hizmet içi eğitimlerde Online Eğitim uygulamasına başlandı.

Bodrum Belediyesi her yıl eğitim planlaması yaparak kendi personeline hizmet içi eğitimler sunuyor. Eğitimler, Hizmet İçi Mesleki Eğitimler, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Sağlık Seminerleri olarak 3 ayrı kategoride hazırlanıyor. Ayrıca yıllık olarak en az 12 eğitime yer vermeye özen gösteriliyor.

Bodrum Belediyesinde yapılan eğitimlerde gerçekleştirilen yeni uygulama ile personel, online olarak erişim sağladığı bilgileri vakit kaybetmeden uygulayabilecek. Böylece vakit tasarrufu da yapmış olacak. Eğitimler, Bodrum Belediyesinin kullandığı web tabanlı yazılım sistemi olan SAYSİS üzerinden bir E-Eğitim linkinden gerçekleştirilecek.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görevli Eğitim Sorumlusu Zeynep Tuncel de konu hakkında şunları söyledi:

"Hizmeti aksatmadan 'Daha kısa zamanda, daha çok personele, daha hızlı bilgi aktarımı' sloganıyla online eğitim uygulamasına start verdik. Personel bu sayede Eğitim Birimi tarafından hazırlanan kısa eğitimlere ulaşma olanağı bulacak. Uygulamayı bu sene sonuna kadar takip ederek 2018 yılı Eğitim Planını hazırlarken, interaktif salon düzeninde yaptığımız eğitimlerin yanı sıra bu sistemi de eğitim planına entegre etmeyi hedefliyoruz."

Belediyenin vatandaşa en iyi hizmeti verebilmesi için hizmet içi eğitimlerin devamlılığına çok önem verildiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Vatandaşlarımıza personelimizin daha iyi hizmet verebilmesi için eğitim konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyor ve yenilikler getirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda online eğitim ile ilgili girişimleri destekliyorum." dedi.

(MB-Y)



17.05.2017 12:02:33 TSI

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