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Kadirli'de yardıma muhtaç öğrenciler için kermes

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:03
Kadirli'de yardıma muhtaç öğrenciler için kermes
Kadirli'de yardıma muhtaç öğrenciler için kermes

(Fotoğraflı)

Mehmet Demir
OSMANİYE (İHA) - Kadirli ilçesi Cevdetpaşa Ortaokulu'nda yardıma muhtaç öğrenciler yararına kermes düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrencilerin evlerinden getirdikleri eşya ve yiyecekler satışa sunuldu.
Okul Müdürü Hüseyin Gül, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, elde edilecek gelirin yardıma muhtaç öğrencilere verileceğini söyledi.
Değerler eğitimi kapsamında yardımseverlik konusunun işlendiğini anlatan Gül, "Geçen hafta değerler eğitimi konusunda yardımseverlik konusunu işledik. Bu hafta ise bunun uygulaması olarak bir kermes düzenledik. Bu tarz çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz. Öğrencilerimizin sorunlarını çözmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Bu kermes ile kazandığımız parayı maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize harcayacağız. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk bizleri fazlasıyla sevindirecektir. Bu kermeste emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
(MDM-Y)

17.05.2017 12:03:56 TSI
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