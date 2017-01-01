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Edremit'te bilim sergisi



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit ilçesindeki Edremit İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK Bilim Sergisi açıldı.

Eski Camii Mahallesi'nde bulunan okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler yapmış oldukları projeleri sergileyerek, ziyarete gelenlere bilgiler verdiler. Birbirinden güzel projelerin bulunduğu sergide, Van yöresine ait endemik bitkiler standı ilgi gördü. Uçkun, mendi, heliz, sirimo başta olmak üzere birçok bitkinin bulunduğu stant ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit İlk ve Ortaokulu Müdürü Ümit Arat, 20 tane projelerinin bulunduğunu belirtti. Amaçlarının araştırma kültürünü öğrencilere aşılamak olduğunu anlatan Arat, "Biz bugün burada öğrencilerimizin hazırlamış oldukları projeleri sergiliyoruz. Öğrencilerin araştırma yaparak öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu sergide en önemli ve ilgi gören projemiz endemik bitki türleriyle ilgili projedir. Öğrencilerimiz bunun için MTA Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Van İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesine (YYÜ) giderek bu konuda araştırmalar yaptılar. Ayrıca dağlara çıkarak, bu endemik bitkileri topladılar. 20'ye yakın projemiz bugün burada sergileniyor. Bu aşamadan sonra projelerimiz beğenilirse, yarışmalara dahil olmayı amaçlıyoruz. Ama en büyük hedefimiz çocukların öğrenmelerini hedeflemektir" dedi.

(MSA-Y)



17.05.2017 12:03:57 TSI

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